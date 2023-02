Polizei Mettmann

POL-ME: Technischer Defekt löste Großbrand aus - Velbert - 2302037

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Velbert bereits berichtete, kam es am Samstag (11. Februar 2023) an der Bessemer Straße in Velbert-Mitte zu einem Großbrand in einem Metallveredelungsbetrieb (siehe dazu die Pressemeldung der Feuerwehr unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5439075).

--- Aktuelle Fortschreibung der Polizei ---

Nach Abschluss der bis in den frühen Sonntagmorgen andauernden Löscharbeiten übernahm die Polizei ihre Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der verheerende Brand durch einen stromtechnischen Defekt an einem Galvanik-Tank in dem Betrieb verursacht wurde.

Bei dem Brand wurden gleich zwei größere Hallen des betroffenen Betriebs erheblich zerstört, sodass die Polizei derzeit von einem Sachschaden in Höhe von rund einer Million Euro ausgeht. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

