POL-ME: Über 70.000 Euro: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Mettmann - 2302035

Mettmann

In Mettmann hat am Samstag (11. Februar 2023) ein 37 Jahre alter Mann einen Autounfall verursacht. Hierbei waren insgesamt vier Fahrzeuge ganz erheblich beschädigt worden - so beläuft sich der Sachschaden auf eine Summe von über 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war gegen 16:50 Uhr ein 37 Jahre alter Mann aus Mettmann gemeinsam mit seinem 17-jährigen Sohn als Beifahrer in seinem Alfa Romeo über die Bahnstraße in Mettmann gefahren. Hierbei verlor der Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab, wobei er mit gleich drei am Fahrbahnrand in Richtung Talstraße geparkten Autos zusammenstieß.

Hierbei wurden sowohl der Alfa Romeo, als auch die am Fahrbahnrand geparkten Autos (VW Sharan, Opel Astra, Audi A6) erheblich beschädigt. Sowohl der Alfa Romeo, als auch der Opel Astra sowie der Audi A6 waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Unfallverursacher womöglich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein daraufhin bei ihm durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain, weshalb der Mann mit zur Polizeiwache musste, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Verfahren gegen ihn ein. Zudem wurde ein entsprechender Bericht zur Überprüfung der Eignung der Tauglichkeit zum Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr verfasst.

