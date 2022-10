Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Braunschweig (ots)

Am Freitagnachmittag führte die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und weiterer Kräfte Durchsuchungen in drei Geschäftsgebäuden in Salzgitter und Braunschweig sowie in einem Wohnhaus in Lengede durch. Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit der vorangegangenen Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ das Amtsgericht Braunschweig im Oktober Haftbefehl gegen den 25 jährigen. Er steht in Verdacht, Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge getrieben zu haben.

