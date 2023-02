POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Langenfeld/Monheim - 2302034

Polizei Mettmann

Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Langenfeld/Monheim - 2302034

Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag (9. Februar 2023) haben zwei unbekannte Tatverdächtige um 9.10 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus an der Margaretenstraße einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge klingelten die beiden mutmaßlichen Einbrecher zunächst an der Haustüre. Kurz darauf beobachtete ein Zeuge einen dunkel gekleideten Mann, der fluchtartig weglief. Anschließend nahm er eine weitere Person wahr, die sich vor der Terrassentüre befand und diese aufgehebelt hatte. Die zweite Person trug eine dunkle Kappe sowie einen dunklen Mund-Nasen-Schutz. Gestohlen wurde nichts, wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Bislang unbekannte Tatverdächtige sind am Donnerstag (9. Februar 2023) gegen 2.15 Uhr in die Volkshochschule an der Tempelhofer Straße eingebrochen. Sie drangen auf bislang noch unbekannte Art und Weise in das Gebäude ein und hebelten Zugangstüren zu Büroräumen auf, die sie anschließend durchwühlten. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Am Mittwoch (8. Februar 2023) sind bislang unbekannte Tatverdächtige im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr in eine Schule am Berliner Ring eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten der oder die Tatverdächtigen das Fenster zum Lehrerzimmer auf und durchwühlten anschließend mehrere Schreibtische. Wie hoch der entstandene Schaden ist und ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

