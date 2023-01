POL-PPWP: Polterholz gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) - Sozusagen an die Falsche geraten sind Betrüger am Donnerstag in Kaiserslautern. Die 78-Jährige erkannte sofort die betrügerische Masche und beendete das Telefonat, ohne dass die Täter Forderungen stellen konnten. Die Unbekannten hatten sich als Polizeibeamte ausgegeben und wollten der Seniorin weismachen, dass in ihrer Straße eine "Sicherheitskontrolle" stattfinden würde. Unter ...

