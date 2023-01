Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger geraten an die Falschen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots)

Sozusagen an die Falsche geraten sind Betrüger am Donnerstag in Kaiserslautern. Die 78-Jährige erkannte sofort die betrügerische Masche und beendete das Telefonat, ohne dass die Täter Forderungen stellen konnten.

Die Unbekannten hatten sich als Polizeibeamte ausgegeben und wollten der Seniorin weismachen, dass in ihrer Straße eine "Sicherheitskontrolle" stattfinden würde. Unter anderem wegen des falsch ausgesprochenen Straßennamens wurde die 78-Jährige stutzig. Und weil sie in den Medien von der Masche mit den falschen Polizeibeamten gelesen hatte, entschloss sie sich, einfach aufzulegen. Danach gingen keine weiteren Anrufe ein...

Auch eine 75-jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis ließ sich nicht in die Irre führen, als sie am Donnerstagnachmittag einen merkwürdigen Anruf erhielt. Eine angebliche "Gewinnerzentrale" teilte der Seniorin am Telefon mit, dass sie bei einem Preisausschreiben den zweiten Platz belegt und mehrere zehntausend Euro gewonnen habe.

Das Geld würde ihr nun über einen Sicherheitstransport zugestellt. Für diesen müsse sie lediglich rund 1.000 Euro an Gebühren bezahlen. Für genauere Absprachen wollten sich die Unbekannten noch einmal melden. Nachdem die 75-Jährige ohne Umschweife deutlich machte, dass sie die Betrugsmasche erkannt habe, legte sie auf. Auch sie erhielt keine weiteren Anrufe. |cri

