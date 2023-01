Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Freitag in der Spitalstraße etwas beobachtet haben. Hier wurden in Höhe der Hausnummer 10 drei geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Bei zwei der Wagen waren die Außenspiegel demoliert. Beim dritten Pkw wurde die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend, 23 Uhr, und Freitagmorgen, 4 Uhr. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell