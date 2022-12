Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach/ Lkr. Konstanz) Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Allensbach (ots)

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, auf der Kreisstraße 6170 gekommen. Ein 82 Jahre alter Mann fuhr mit einem Mercedes auf der K 6170 von Markelfingen herkommend in Richtung Allensbach. Auf Höhe des Kreisverkehrs kam der Mann nach rechts von der Straße ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Schutzleitplanke. Der 82-Jährige blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand.

