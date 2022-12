Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Autofahrer weicht Fuchs aus und überschlägt sich

Singen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 23.15 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 6164 zwischen der Waldheimsiedlung und Steißlingen zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein 32-jähriger Fahrer eines VW Lupo schwer verletzt hat. Der Autofahrer war auf der K 6164 aus Richtung Waldheimsiedlung herkommend in Richtung Steißlingen unterwegs. Einem die Straße querenden Fuchs wollte der Mann seinen Äußerungen zufolge ausweichen und kam hierbei rechts von der Straße ab. Der VW drehte sich und überschlug sich in der Folge. Der Fahrer konnte sich alleine aus seinem Wagen befreien. Da über Notruf ein brennendes Auto gemeldet worden ist, rückte auch die Feuerwehr Singen mit neun Fahrzeugen und 33 Wehrleuten zur Unfallstelle aus. Letztendlich stammte der Rauch jedoch von den ausgelösten Airbags. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 32-Jährigen in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den unfallbeschädigten VW. Die Polizei schätzt die Höhe des am Lupo entstandenen Sachschadens auf ungefähr 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell