POL-PPWP: Treibstoff ausgelaufen - Wer kann Hinweise zum Verursacher geben?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Fischbacher Straße ist ein Auto beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Am Mittwoch meldete sich die geschädigte Halterin bei der Polizei. Sie gab an, dass ihr Wagen in der Silvesternacht in Höhe der Hausnummer 3 parkte. Die Unfallzeit liegt vermutlich zwischen 20 Uhr und 00:40 Uhr. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter ...

