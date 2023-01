Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Nach einem Unfall in der Bruchstraße sucht jetzt die Polizei den Verursacher. Der Unbekannte beschädigte zwischen Silvester (31. Dezember 2022) und Montag (2. Januar 2023) einen weißen BMW. Das Auto parkte in Höhe der Ha<usnummer 4, in Fahrtrichtung Karl-Marx-Straße. Den an der vorderen Stoßstange entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 700 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weg. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell