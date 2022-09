Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spielautomaten in Vereinsheim geknackt

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in der Pariser Straße in ein Vereinsheim eingedrungen. Am Dienstagmorgen entdeckte eine Zeugin eine aufgebrochene Tür und verständigte die Polizei.

Bei den ersten Ermittlungen vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich die Täter offenbar gewaltsam Zugang zum Treppenhaus verschafft haben und von hier aus die Zugangstür zum Gastraum des Vereinsheims manipulierten. Dort machten sich die Unbekannten an zwei Geldspielautomaten zu schaffen - die Geräte wurde aufgebrochen und die enthaltenen Geldkassetten samt Inhalt gestohlen. Da aktuell noch nicht feststeht, wieviel Bargeld sich darin befand, ist die Höhe des Gesamtschadens noch unklar.

Gesucht werden Zeugen, denen in der Zeit von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, 9 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

