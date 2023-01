Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung an mehreren Autos

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen mehrere Autos beschädigt. Sie bohrten Schrauben in die Reifen der Fahrzeuge oder platzierten diese so auf dem Boden, dass die Fahrzeuge beim Anfahren darüber fuhren. Aufgefallen war einem Mann aus Katzweiler die erste Manipulation am 11. November 2022. Als sein Wagen am 27. Dezember erneut einen Platten aufgrund einer Schraube hatte, startete er einen Aufruf in den Sozialen Medien. Daraufhin meldeten sich zehn weitere Betroffene. Bei allen waren die Reifen durch Schrauben manipuliert worden. Eine Frau berichtete darüber hinaus von einer Messerklinge in ihrem Reifen. Alle Vorfälle ereigneten sich in den zurückliegenden sechs bis sieben Wochen in Katzweiler und Umgebung. Der Polizei wurden die Vorfälle erst jetzt gemeldet. Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Geschädigte und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell