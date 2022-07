Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (300/2022) Einbruch in Schnellrestaurant in Hann. Münden - Wertschrank aufgebrochen, Einnahmen gestohlen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Göttinger Straße

Nacht zu Montag, 18. Juli 2022

HANN. MÜNDEN (jk) - Durch die Haupteingangstür sind Unbekannte in der Nacht zu Montag (18.07.22) in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) gewaltsam in ein Schnellrestaurant an der Göttinger Straße eingedrungen. Die Tat wurde nach derzeitigen Ermittlungen in der Zeit zwischen 01.00 und 07.55 Uhr verübt.

Im Innern des Gebäudes richteten die Täter diverse Schäden an und brachen einen Wertschrank auf. Aus diesem wurde eine zurzeit noch nicht feststehende Summe Bargeld gestohlen.

Die Polizei Hann. Münden bittet Zeugen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Schnellrestaurants beobachtet haben, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell