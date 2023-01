Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schulwegüberwachung: Rücksichtnahme kommt an

Kaiserslautern (ots)

"Top!", das ist kurz gesagt die Bilanz der Schulwegüberwachung am Dienstag rund um die Luitpoldschule. In der Albrechtstraße hatten Einsatzkräfte der Polizei ein besonderes Augenmerk auf Fahrzeugführer und Fußgänger. Die Beamten stellten an diesem Morgen keine Regelverstöße fest. Im Gegenteil: Autofahrer und Fußgänger verhielten sich ordnungsgemäß und umsichtig. Positiv auffallend: Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler trugen Reflektoren an ihrer Kleidung und waren in der Morgendämmerung gut sichtbar. |erf

