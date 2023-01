Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: BMW mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Rehstraße ein Auto mutwillig beschädigt. Der BMW wurde in den vergangenen Tagen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Fahrzeughalter stellte die Beschädigung am Nachmittag des Neujahrstages fest: Lange Kratzer im Lack auf der Beifahrerseite in Höhe des Türgriffs. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Weil der Pkw über den Jahreswechsel nicht benutzt wurde, kann die Tatzeit lediglich auf den Zeitraum zwischen dem 30. Dezember, 17 Uhr, und dem 1. Januar, 16 Uhr, eingegrenzt werden. In dieser Zeit stand der Wagen in der Rehstraße in Höhe des Hauses Nummer 2a.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die rund um den Jahreswechsel eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell