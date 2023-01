Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche mit Einkäufen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine gefüllte Einkaufstasche ist am Dienstag in einem Geschäft in der Fruchthallstraße gestohlen worden. In der Tasche befanden sich diverse Lebensmittel.

Eine Frau hatte die Tasche mit ihren Einkäufen aus einem anderen Laden nach Rücksprache mit einer Mitarbeiterin im Kassenbereich abgestellt, um sich ungehindert im Geschäft umschauen zu können. Als sie die Tasche wenig später wieder an sich nehmen wollte, war sie nicht mehr da. Offenbar hatte ein anderer Besucher des Shops die Einkaufstasche unbefugt unter den Nagel gerissen.

Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen Mann mittleren Alters, der in Begleitung einer Frau den Discount-Markt kurz nach 14 Uhr verließ. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell