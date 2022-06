POL-GM: Zwei Mädchen auf dem Weg zum Spielplatz angefahren

Hückeswagen (ots) - Unbekannte haben in die Rückwand eines Ausflugslokals in der Straße "Großberghausen" an der Bevertalsperre ein Loch geschlagen und sind so ins Gebäude gelangt. Dort hatten sie es auf die Kasse abgesehen. Sie stahlen das Wechselgeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend, 21:30 Uhr und Samstagmorgen (4. Juni), 10 Uhr. Hinweise bitte an das ...

