Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt!

Reichshof (ots)

Nach jetzigem Ermittlungsstand war heute, gegen 18:00 Uhr ein 25-jähriger Mann aus Reichshof mit einem Fahrrad auf dem Radweg an der Landstraße 324 zwischen den Ortschaften Reichshof- Odenspiel und Reichshof- Wildbergerhütte unterwegs. Beim Befahren des abschüssigen Radweges stürzte der junge Mann und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, so dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Unfallklinik geflogen werden musste. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet und dauern an. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Tel.: 02261 8199 -0!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell