POL-HSK: Betrug über WhatsApp

Arnsberg (ots) - Am Dienstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein Sattelzug den Kleiberweg in Richtung der Straße "Habichtshöhe". Der Lkw touchierte zwei am Straßenrand geparkte Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der LKW hatte eine weiße Zugmaschine. Die Abdeckung des Aufliegers war rot. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

mehr