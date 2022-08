POL-HSK: Unfall nach Verfolgung

Arnsberg (ots) - Am Sonntag gegen 13 Uhr wurden die Beamten zu einem Unfall auf einer Motocross-Rennstrecke in der Straße "Zum Flugplatz" gerufen. Ein 52-järhige Mann aus Recklinghausen befuhr die Strecke und stürzte. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann Telefon: ...

