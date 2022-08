POL-FR: Lkr. Emmendingen - Rheinhausen: Verkehrsunfall - zwei Personen schwer verletzt

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Eisenbach;] Am 06.08.22, gegen 21.30 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Pkw auf der L172, im Bereich Hasenrank, von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Baumstumpf. Hierdurch wurde das Fahrzeug erheblich im Frontbereich beschädigt. Weiterhin wurde die Ölwanne aufgerissen, so dass eine nicht unerhebliche Menge an Betriebsflüssigkeit auf ...

