POL-HSK: Anhaltezeichen ignoriert

Hochsauerlandkreis (ots) - Brilon: Im Zeitraum zwischen Samstag 21:30 Uhr und Sonntag 9 Uhr sind Unbekannte in eine Gaststätte im Burhagener Weg eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zu der Hütte. Entwendet wurden Süßigkeiten. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann Telefon: 0291 / ...

