Arnsberg (ots) - Am Freitag, 12.08.2022, 07:45 Uhr befuhr ein 37jähriger Mann aus Iserlohn die Voßwinkler Straße in Fahrtrichtung Neheim. In Höhe der Bedarfsfußgängerampel übersah er vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne eine 35jährige Frau aus Voßwinkel, die mit ihrem Fahrrad die Voßwinkler Straße an der Fußgängerampel queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau und ihr einjähriger Sohn, ...

