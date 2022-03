Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe auf Beutezug an Raststätten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Brönninghausen - Zwischen Montagabend, 28.03.2022, und Dienstagabend, 29.03.2022, machten sich unbekannte Täter an mehreren Lkw an den Autobahnparkplätzen Lipperland Süd und Brönninghausen zu schaffen und stahlen Diesel sowie eine Mikrowelle. Zeugen gesucht.

Ein polnischer Lkw-Fahrer merkte am Dienstag, gegen 22:00 Uhr, ein Wackeln an seinem Scania Lkw, den er auf der Raststätte Lipperland Süd geparkt hatte. Daraufhin verließ der 50-Jährige die Fahrerkabine und sah nach dem Rechten.

An der Tür des Sattelanhängers der Marke Krone war ein Sicherungsdraht durchtrennt, sodass die Tür sich öffnen ließ. Von den Palletten fehlte ein Karton. Darin hatte sich eine Mikrowelle der Marke Electrolux befunden.

Täter entdeckte er nicht, wohl aber eine weitere Beschädigung an einem zweiten Lkw. An dem Sattelanhänger der Marke Schmitz Cargobull befanden sich zwei Sichtschlitze in der Plane. Aus dem Inneren wurde nichts entwendet.

In der Nacht zuvor hatten Unbekannte an dem Rastplatz Brönninghausen, in Fahrtrichtung Dortmund, 300 Liter Diesel gestohlen. Zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, entwendeten sie den Kraftstoff aus dem Tankkanister eines Volvos.

Hinweise zu den Diebstählen und der Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell