POL-PDLD: PKW ausgebrannt

Rülzheim (ots) - Gestern Abend gegen 18 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in Rülzheim in Kenntnis gesetzt. Dort war es zu einem Wiesenbrand zwischen der B9 und dem Helmut-Braun-Ring gekommen. Das Feuer wurde durch einen Zeugen bereits mit einer Gießkanne gelöscht. Die Feuerwehr Rülzheim war mit zwei Fahrzeugen und 19 Personen im Einsatz. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Brandursache ist nicht bekannt. Diese ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten ...

