Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Opfer zu möglichem Diebstahl gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Am Mittwoch, 20.07.2022, kam es gegen 09.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Diebstahl einer Geldbörse mit persönlichen Papieren und Bargeld. Im Rahmen der Ermittlungen zu diesem Diebstahl wurde bekannt, dass es vermutlich noch zu einem weiteren Diebstahl gekommen ist. Der unbekannte Täter entwendete einer bisher ebenfalls unbekannten weiblichen Person zunächst die Geldbörse, gab sie dann aber an die Person zurück. Ob aus der Geldbörse etwas entwendet wurde, steht zurzeit nicht fest. Diese bislang unbekannte weibliche Person wird gebeten, sich zur Aufklärung des Sachverhalts mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

