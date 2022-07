Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter entwenden 500 kg Aluminiumspäne - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - In der Zeit von Dienstag 19.07.22 - 22:40 Uhr und Mittwoch 20.07.20222 - 09:35 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ca. 500kg Aluminiumspäne von dem Gelände einer Firma in der Walter-Althoff-Straße. Bisherigen Ermittlungen zur Folge fuhren die unbekannten Täter über ein angrenzendes und bereits gemähtes Feld, aus Richtung Karl-Binder-Straße, an den Tatort heran. Anschließend wurde die Späne aus einen unverschlossenen Container heraus umgeladen.

Der Schaden beträgt etwa 400 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel.: 05063-9010, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell