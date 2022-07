Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Kornfeldes in Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (ni) - Durch unbekannte Täter wird in den frühen Morgenstunden des 21.07.2022 auf einem Feldweg zwischen Segeste und Petze eine Papiertonne (graue Tonne mit blauem Deckel) samt Inhalt in Brand gesetzt. Dadurch wird ein ca. 10 x 200 Meter großer Teil eines angrenzenden Kornfeldes, das zwischen der L 482 und der Eisenbahntrasse gelegen ist, ebenfalls in Brand gesetzt. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Segeste, Westfeld, Almstedt, Petze und Sibbesse wird der Brand gelöscht. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

