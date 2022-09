POL-PDLD: Brand einer Wiese

Germersheim (ots) - Am Montagnachmittag führte die Polizei Laserkontrollen Am Unkenfunk in Germersheim durch. Bei erlaubten 30 km/h und einem eher mäßigen Verkehrsaufkommen waren vier Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit betrug 50 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Lena Wolff Tel.:07274/958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen ...

mehr