Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weinlese mit der Schneeschaufel

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Die Handlese sowie der Einsatz eines Vollernters als bewährte Methoden der Weinlese versprachen am heutigen Nachmittag (12.09.2022) gegen 15:50 Uhr keinen Erfolg, als ein mit mehreren Tonnen Trauben beladenes Fahrzeuggespann die Rhodter Straße in Edesheim befuhr und am Ortsausgang in Richtung Rhodt aufgrund von Gegenverkehr an einer Engstelle eine Vollbremsung einlegen musste. Hierdurch rutschte die wertvolle Fracht über die Bordwand des Anhängers und verteilte sich großflächig auf der Fahrbahn.

Unter dem Einsatz von Schneeschaufeln und einem Radlader wurden die Überreste von der Fahrbahn geräumt, bis eine spezielle Reinigungsmaschine vor Ort eintraf und die klebrige, schmierige Fahrbahn von den letzten Spuren eines misslungenen Traubentransports befreite.

Die Fahrzeugführerin, welche sich in die Engstelle zwängte und hierdurch eine Vollbremsung des landwirtschaftlichen Fahrzeugs auslöste, entfernte sich von der Unfallstelle. Es soll sich nach derzeitigen Erkenntnissen um eine ältere Dame mit einem grauen VW Polo und SÜW-Kennzeichen handeln.

Die Polizei bittet diese Fahrzeugführerin sowie mögliche Zeugen, sich telefonisch oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell