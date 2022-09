Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Graffiti - Sprayer erwischt

Landau (ots)

Eine Zeugin verständigte die Polizei Landau, als sie zwei Jugendliche dabei beobachtete wie diese am Sonntagabend an einer Brücke im Bereich der Siebenpfeiffer - Allee Graffitis sprühten. Die ausgerückten Polizisten konnten die beiden 14 - Jährigen daraufhin an der besagten Örtlichkeit feststellen und kontrollieren. Es wurden Beweismittel sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird auf zirka 500 EUR beziffert. Die Jugendlichen wurden an die Eltern übergeben.

