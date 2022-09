Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Betrunkener ruft rechte Parolen in Gaststätte

Herxheim (ots)

Wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation ermittelt die Polizei Landau gegen einen 66 - Jährigen. Der Tatverdächtige hatte am Sonntagabend eine Gaststätte in Herxheim besucht und erheblich dem Alkohol zugesprochen. Nachdem er anfing rechte Parolen zu rufen, wurde die Polizei verständigt. Der Mann erhielt einen Platzverweis sowie ein Hausverbot und verließ daraufhin die Örtlichkeit. Er machte zu den Vorwürfen zunächst keine Angaben. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

