POL-PDLD: Stromkabel entwendet

Landau (ots) - Eine Zeugin verständigte die Polizei Landau, als sie zwei Jugendliche dabei beobachtete wie diese am Sonntagabend an einer Brücke im Bereich der Siebenpfeiffer - Allee Graffitis sprühten. Die ausgerückten Polizisten konnten die beiden 14 - Jährigen daraufhin an der besagten Örtlichkeit feststellen und kontrollieren. Es wurden Beweismittel sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen ...

mehr