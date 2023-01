Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto in der Silvesternacht beschädigt

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Fischbacher Straße ist ein Auto beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Am Mittwoch meldete sich die geschädigte Halterin bei der Polizei. Sie gab an, dass ihr Wagen in der Silvesternacht in Höhe der Hausnummer 3 parkte. Die Unfallzeit liegt vermutlich zwischen 20 Uhr und 00:40 Uhr. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Seat der Frau. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Er hinterließ Kratzer am Auto - einen Schaden, den die Polizei auf mindestens 500 Euro schätzt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

