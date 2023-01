Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Busfahrer beschimpft und bespuckt

Kaiserslautern (ots)

Wie am Donnerstag bei der Polizei angezeigt wurde, beleidigte und bespuckte am vergangenen Freitag (30. Dezember 2022) in der Von-Miller-Straße ein Fahrgast den Fahrer eines Linienbusses. Die Tat ereignete sich frühmorgens, gegen 6:15 Uhr. Die Polizei hat gegen den unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

