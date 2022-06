Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A 81, Lkr. Konstanz) Aquaplaning auf der Autobahn - Polizei sucht Unfallzeugen (07.06.2022)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen Engen und Singen. Ein 62 Jahre alter Mann mit einem Ford Ranger war auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs. Dabei geriet das Auto aufgrund Aquaplaning ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte über eine Strecke von rund 100 Metern mehrfach mit der Außenschutzplanke, ehe der Wagen entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der 62-Jährige verletzte sich leicht. Den am Ford entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro, die Beschädigungen an der Schutzplanke auf rund 4.000 Euro. Um das nicht mehr fahrbereite Auto kümmerte sich ein Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

