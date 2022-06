POL-KN: (VS-Marbach) Sinnlose Zerstörungswut (06.06.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Ein alkoholisierter Mann hat am Dienstag gegen 21.30 Uhr die Polizei in der Straße "In der Muslen" auf den Plan gerufen. Ein 51-Jähriger trat gegen das Schaufenster eines Geschäftes und beschädigte es. Als die Polizei den betrunkenen Mann antraf, verhielt er sich ihnen gegenüber sofort aggressiv. Er spuckte in deren Richtung und ...

mehr