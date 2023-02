Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2302038

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Freitagmittag, 10. Februar 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung an der Von-Humboldt-Straße in Velbert-Birth. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr vermutlich durch die im dritten Obergeschoss des Hauses befindliche Wohnungstür gewaltsam in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und verließen augenscheinlich auf dem Einstiegsweg den Tatort. Angaben zur Tatbeute konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht getätigt werden.

In der Zeit von Freitagmorgen, 10. Februar 2023, bis Sonntagabend, 12. Februar 2023, drangen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bergischen Straße in Velbert gewaltsam ein. Der oder die Einbrecher öffneten die Wohnungstür gewaltsam und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg verließen sie die Tatörtlichkeit und flohen unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden ist aktuell noch unklar.

In der Nacht zu Samstag, 11. Februar 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Telekommunikationsgeschäft auf der Friedrichstraße in Velbert. Gegen 04:10 Uhr schlugen mehrere unbekannte Täter die Verglasung der Geschäftsräume ein und drangen so in die Verkaufsräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen, nach Zeugenangaben, anschließend mit einem vor dem Geschäft abgestellten weißen Kia ProCeed in Richtung Kurze Straße. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Angaben zum Beuteschaden konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht getroffen werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Donnerstag, 09. Februar 2023, kam es zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch an der Fliednerstraße in Ratingen. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:10 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam durch die Hauseingangstür in die Wohnräume der Geschädigten zu gelangen, was jedoch misslang. An der Hauseingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Freitagabend, 10. Februar 2023, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Hübben in Hilden. In der Zeit von 18:30 Uhr bis 20 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Am Samstagmittag, 11. Februar 2023, kam es zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in eine Wohnung am Weidenweg. Zwei unbekannte Täter versuchten gegen 12:40 Uhr gewaltsam durch die Balkontür der in Hochparterre gelegenen Wohnung in die Wohnräume der Geschädigten einzudringen. Hierbei wurden sie von einem Nachbarn beobachtet, welcher folgerichtig die Polizei informierte. Die Einbrecher flüchteten fußläufig anschließend in Richtung Erikaweg. Sie sollen dunkel gekleidet und von südländischem Aussehen gewesen sein. Einer der Täter soll circa 185-190 cm groß gewesen sein, der andere soll stark lockige Haare getragen haben. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ob es zu einem Beuteschaden gekommen ist, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Donnerstagvormittag, 09. Februar 2023, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Millrather Weg in Erkrath-Unterfeldhaus. In der Zeit von 08 Uhr bis 13:20 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Schmuck und Bargeld. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von mehrere hundert Euro.

In der Nacht zu Sonntag, 12. Februar 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Telekommunikationsgeschäft an der Bahnstraße in Erkrath. Augenscheinlich drei unbekannte Täter schlugen gegen 01:15 Uhr die Verglasung der Geschäftsräume ein und drangen so in die Verkaufsräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend in einem vor dem Geschäft wartenden Fahrzeug in Richtung Schlüterstraße. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht näher verifiziert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen können die flüchtigen Einbrecher als circa 20-25 Jahre alt und von normaler Statur beschreiben. Zwei Tatverdächtige sollen Trainingsanzüge der Marke "adidas" getragen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Donnerstagmorgen, 09. Februar 2023, kam es auf der Margaretenstraße in Langenfeld zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. Gegen 09:10 Uhr klingelte es zunächst an der Haustür der Geschädigten Sturm. Kurze Zeit später bemerkte der Hausinhaber einen Mann an der rückwärtigen Gebäudeseite, welcher versuchte, gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume einzudringen. Als der Einbrecher den Geschädigten erblickte, floh dieser mitsamt einem Mittäter durch den Garten und anschließend in unbekannte Richtung. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro.

In der Nacht zu Montag, 13. Februar 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen leerstehenden Fabrikkomplex an der Straße Hardt in Langenfeld. Vermutlich durch eine Seitentür gelang wenigstens ein Tatverdächtiger gewaltsam in das Gebäude ein. Im Rahmen einer Durchsuchung mittels eines eigens angeforderten Diensthundes der Polizei konnte ein 38-jähriger Mann in dem Gebäude angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Beamten stellten zudem einen Rucksack mit Aufbruchwerkzeug sowie Wertgegenständen sicher. Ob der polizeilich bereits in Erscheinung getretene Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden soll, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariates.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag, 09. Februar 2023, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Wohnung an der Alfred-Delp-Straße in Monheim am Rhein. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr gewaltsam durch die in Hochparterre befindliche Balkontür in die Wohnräume der Geschädigten zu gelangen, was jedoch misslang. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

In der Nacht zu Freitag, 10. Februar 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Kiosk an der Weddinger Straße in Monheim am Rhein. Gegen 04:20 Uhr wurde ein aufmerksamer Zeuge durch ein lautes Geräusch auf zwei Personen aufmerksam, welche soeben die Schaufensterscheibe eines angrenzenden Kiosks eingeschlagen hatten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, welche die in Richtung Charlottenburger Straße flüchtigen Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnten. Ein Einbrecher kann als circa 20-22 Jahre alt und mit korpulenter Statur beschrieben werden. Er war dunkel gekleidet. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Spurensicherung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht näher verifiziert werden.

Am Freitagvormittag, 10. Februar 2023, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus am Kufsteiner Weg in Baumberg. Gegen 11:10 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Hauses aufhielt und auf ein Haustürklingeln zuvor nicht reagiert hatte. Die Geschädigte informierte unmittelbar die Polizei. Die Einbrecher flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung und konnten trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zu einem Beuteschaden kam es nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen nicht.

Am Samstagvormittag, 11. Februar 2023, wurde ein Einbruchdiebstahl in eine Bücherei auf der Franz-Boehm-Straße in Monheim am Rhein gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich durch eine Zugangstür gewaltsam Zutritt verschafft und die Bücherei nach Wertgegenständen durchsucht. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten der oder die Einbrecher einen Computer und flohen anschließend mitsamt ihrer Tatbeute unerkannt auf dem Einstiegsweg. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell