POL-OH: Nach Geldausgabeautomatensprengung in Homberg/Ohm: Polizei bittet um Hinweise

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Sachbeschädigung an Schule Rotenburg. Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 1. März bis Dienstag (22.03.) Teile der Umzäunung des Geländes einer öffentlichen Schule in der Braacher Straße. Außerdem zerstörten die Täter Lichtanlagen, Thermostate, Papierspender und Deckenplatten, sodass Gesamtsachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation ...

