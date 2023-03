Tuttlingen (ots) - Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer in der Weimarstraße am Montag im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr. Er streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen auf Höhe Hausnummer 19 am rechten Straßenrand abgestellten weißen Mercedes und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.800 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei ...

mehr