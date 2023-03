Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen-Hemmenhofen/ Lkr. Konstanz) Linienbus kommt von Fahrbahn ab- 2.000 Euro Blechschaden

Gaienhofen-Hemmenhofen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, auf der Hauptstraße gekommen. Ein 41 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses war auf der Hauptstraße in Richtung Wangen. Auf Höhe des Verbindungsweges zum Otto-Dix-Weg kam der Mann nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer dortigen Steinstützwand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Bus des Herstellers Solaris entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

