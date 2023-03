Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Konstanz (ots)

Zwei leicht Verletzte und rund 3.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montag, gegen 13.30 Uhr, auf der Fritz-Arnold-Straße passiert ist. Eine 32-jährige Fahrerin eines VW Up war auf der Fritz-Arnold-Straße in Richtung Riedstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Reichenaustraße prallte die Frau mit einem vor ihr wegen einer roten Ampel stehenden Skoda 1U eines 57-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich der Skoda-Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin leicht. Der Rettungsdienst brachte die Beiden in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Schaden auf eine Höhe von etwa 2.000 Euro und am Skoda auf ungefähr 1.000 Euro.

