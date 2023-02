POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Staubsaugeranlage an Tankstelle aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Am Mittwochvormittag gegen 10:55 Uhr ereignete sich in der Hertzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich die oder der bislang unbekannte Unfallverursacherin / Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein 71-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Hertzstraße in Fahrtrichtung Haberstraße. Vor ihm hielt auf Höhe eines ...

