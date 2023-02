Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 10:55 Uhr ereignete sich in der Hertzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich die oder der bislang unbekannte Unfallverursacherin / Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein 71-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Hertzstraße in Fahrtrichtung Haberstraße. Vor ihm hielt auf Höhe eines Sonnenstudios ein vor ihm fahrendes Fahrzeug am Fahrbahnrand an. Die Beifahrertür wurde geöffnet und der 71-Jährige konnte sein Fahrrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen, weshalb er mit der offenstehenden Beifahrertür zusammenstieß und zu Boden stürzte. Er wurde hierbei leicht verletzt. Eine Passantin sah den Radfahrer am Boden liegen, eilte zu Hilfe und verständigte die Polizei. Der oder die Fahrzeugführer/ in hatte sich derweil unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den verunfallten Radfahrer zu kümmern. Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Pkw möglicherweise um einen Kleinwagen, eventuell einen VW Golf, handeln könnte.

Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

