POL-MA: Waibstadt/Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Betrugsversuche mittels Schockanruf im letzten Moment verhindert

Waibstadt/Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie dem Polizeiposten Waibstadt bekannt wurde, erhielten am Mittwochvormittag mindestens zwei Haushalte Anrufe von angeblichen Ärzten einer Sinsheimer Klinik, die hohe Geldsummen für die lebensnotwendige Behandlung naher Angehöriger forderten. In beiden Fällen konnte der Betrug im letzten Moment durch aufmerksame Bankmitarbeiter verhindert werden.

Im ersten Fall erhielt eine 87-Jährige in Neidenstein gegen 10.30 Uhr einen Anruf einer angeblichen Ärztin auf ihr Festnetztelefon. Der Sohn liege auf der Intensivstation einer Sinsheimer Klinik. Da die Angerufene keinen Sohn hat, wohl aber im selben Haus lebende Verwandte, wurde der Anruf mit diesen fortgesetzt. Die nunmehr 75-Jährige Verwandte und deren 79-jähriger Ehemann waren so stark geschockt von den geschilderten Ereignissen, dass sie sich sofort bereit erklärten, die geforderten 42.000 Euro für ein Medikament, dass extra aus dem Ausland eingeflogen werden müsse, aufzubringen. Die Anruferin wies das Ehepaar an, alles was möglich sei, sowohl Bargeld als auch Schmuck oder sonstige Wertgegenstände, bereitzustellen. Während die Ehefrau mit der Bank telefonierte, um in Erfahrung zu bringen, wieviel Bargeld kurzfristig zur Verfügung gestellt werden könne, fuhr der Ehemann jedoch mit einer Nachbarin zur Klinik. Sowohl in der Klinik als auch durch die aufmerksame Bankmitarbeiterin wurde der Betrug glücklicherweise aufgedeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Im zweiten Fall wurde eine 82-Jährige in Neidenstein um in etwa dieselbe Uhrzeit ebenfalls auf dem Festnetz von einer angeblichen Ärztin angerufen. Auch hier wurde vorgegeben, der angebliche Sohn liege nach einem Zusammenbruch auf der Intensivstation einer Sinsheimer Klinik. Zur Bekräftigung wurde behauptet, dass weitere Verwandte bereits zur Untersuchung, ob sie sich angesteckt hätten, vor Ort seien. Das teure, lebensrettende Medikament aus dem Ausland sollte hier 8.000 Euro kosten. Zur Deckung der Kosten wurde abermals nach Bargeld, Schmuck, Münzen und Goldbarren gefragt. Als die Seniorin angab, nur 5.000 Euro aufbringen zu können, wurde das Gespräch zur Beratung noch an einen angeblichen Professor weitergegeben, der sich einverstanden erklärte und die Dame wurde angehalten, umgehend zu ihrer naheliegenden Bank zu fahren. Das Gespräch wurde die ganze Zeit auf dem Weg zur Bank gehalten. Da die aufmerksame Bankmitarbeiterin jedoch misstrauisch wurde, wurde auch hier die Polizei hinzugezogen und der Betrug flog auf. Die Betrüger, die zumindest die Verzögerung am Telefon bemerkt haben dürften, hatten mittlerweile aufgelegt. Die sichtlich geschockte Dame konnte dann von ihrem inzwischen verständigten, gesunden Sohn abgeholt werden.

Da mit weiterem Auftreten der Betrüger zu rechnen ist, weist die Polizei nochmal dringend insbesondere Seniorinnen und Senioren auf die folgenden Tipps gegen solche Betrugsmaschen hin und bittet aber auch alle jüngeren Personen ihre älteren Verwandten und Bekannten mit dieser und ähnlichen Maschen vertraut zu machen:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

