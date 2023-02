Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Küche in Brand geraten

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines ausgebrochenen Feuers in der Küche eines Reihenhauses In der Au, alarmierten am Mittwochmittag die Bewohner Polizei und Feuerwehr. Kurz nach 12 Uhr kam es zum Brandausbruch, worauf die vier Bewohner schnellstmöglich das Haus verließen. Auch die angrenzenden Häuser wurden vorsorglich von den Einsatzkräften evakuiert. Die Wehrleute brachten die Flammen schnell unter Kontrolle und löschten schließlich den Brand. Allerdings ist das Haus zunächst nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen sechsstelligen Betrag. Glücklicherweise wurde bei dem Brandgeschehen keiner verletzt. Der Brandermittler des Polizeireviers Ladenburg hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

