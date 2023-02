Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich eine derzeit noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei im Quadrat L14. Die Täterschaft hebelte zwei Türen auf und gelangte so in den Verkaufsraum. Hier wurden sämtliche Schränke, Schubladen sowie die Kasse nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Jedoch befanden sich in der Bäckerei keine stehlenswerten Gegenstände. Durch das gewaltsame Eindringen entstand an den Türen ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer0621/174-3310 zu melden.

