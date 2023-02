Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Verursacher nach schwerem Unfall flüchtig - Sperrung des Streckenabschnitts aufgehoben

BAB 5 / St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Heidelberg zwischen Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf für mehrere Stunden gesperrt - die Sperrung wurde um 6.20 Uhr am Mittwochmorgen aufgehoben.

Gegen 23.40 Uhr kam es nach einem unachtsamen Überholvorgang eines bislang unbekannten Lkw-Fahrers zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 64-Jähriger verletzt wurde. Der flüchtige Unfallverursacher überholte den Sattelzug des 64-Jährigen und zog danach vom linken Fahrstreifen nach rechts, über den rechten Fahrstreifen der A 5 auf den Fahrstreifen der Überleitung zur A 6, wobei er den überholten Sattelzug auf seinem Fahrstreifen schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Überholte stark ab und wich nach rechts aus. Da er sich zu dieser Zeit unmittelbar vor der Fahrbahnteilung A 5 / A 6 befand, kam er von der Fahrbahn ab und fuhr mitten in den Grünstreifen, der jeweils beidseitig mit Leitplanken gesichert ist. Dabei wurden knapp 70 Meter Leitplanke umgefahren und der Sattelzug des 64-Jährigen stark beschädigt. Der Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich über 30.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr indes weiter.

Nach der zeitaufwendigen Bergung des verunfallten Sattelzugs, sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten wurde der Streckenabschnitt wieder freigegeben.

Das Autobahnpolizeirevier Walldorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06227 358260 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell