POL-MA: Heidelberg: Suche nach vermissten 79-jährigem ans Mosbach beendet, wohlbehalten angetroffen

Mannheim (ots) - Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Magdeburger Straße in Mannheim. Der Fahrer eines Pkw verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Unfallverlauf auf der Seite liegend zum Stehen. Unfallursache und das Verletzungsbild sind aktuell noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: ...

